Европа оказалась бессильна перед второй волной пандемии

Власти европейских стран расслабились и оказались бессильными перед второй волной пандемии. В субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Европу принять более решительные меры по локализации всплесков заболевания коронавирусом, которые произошли на континенте в сентябре и демонстрируют тенденцию устойчивого роста. "Мы видим 98 тысяч случаев, зарегистрированных за последние 24 часа. Это новый региональный рекорд. Это очень тревожно", - сказал Робб Батлер, исполнительный директор Европейского регионального офиса ВОЗ.

Грипп усугубит статистику

Вторая волна коронавирусных инфекций в Европе началась задолго до начала сезона гриппа: палаты интенсивной терапии в больницах на континенте заполнились, как весной, закрылись спортзалы, бары, ночные клубы, констатирует Fox News. Положение усугубляется, по словам представителей властей, широко распространенным случаями "усталости от COVID", охватывающей континент, прежде всего среди медицинских сотрудников, снова работающих на износ.

Эксперты говорят, что высокий уровень инфицирования в Европе во многом объясняется расширенным тестированием, которое дает гораздо больше бессимптомных положительных результатов, чем во время первой волны, когда только больные могли пройти тест. Но эта тенденция, тем не менее, вызывает тревогу, учитывая, что сезон гриппа в Европе еще даже не начался, школы открыты для личного обучения, а холодная погода еще не заставила европейцев больше находиться в закрытых помещениях, где инфекция может распространяться гораздо быстрее и легче.

Старый свет не использовал летнее затишье

Эпидемиологи и общественность указывают на то, что правительства большинства европейских стран спокойно отправились на каникулы и не смогли воспользоваться летним затишьем в делах, чтобы должным образом подготовиться к ожидаемому осеннему всплеску заболеваний. Они сделали ставку на улучшение показателей заболеваний, не учтя тот факт, что вопросы тестирования и укомплектования персоналом в отделениях интенсивной терапии все еще критически ограничены. На этой неделе в Риме люди стояли в очереди по 8-10 часов, чтобы пройти тестирование, в то время как медики в Париже были вынуждены обслуживать пациентов в переполненных палатах долгими сменами в связи с острой нехваткой персонала.

"Когда состояние тревоги спало, пришло время вкладывать средства в профилактику инфекций, но этого не произошло", - заявила в интервью американскому телеканалу Маргарита дель Валь, эксперт по вирусной иммунологии из Центра молекулярной биологии Северо-Очоа, входящего в состав ведущего исследовательского органа Испании, CSIC. Эксперт добавила, что многие страны плавно вошли в осеннюю волну пандемии, но еще не преодолели летнюю.

"Мы не усвоили уроки первой волны, - сказал в интервью телеканалу BFM доктор Жиль Пиалу, глава инфекционного отдела больницы Тенон в Париже. - Мы бежим за эпидемией вместо того, чтобы опережать ее".

Всплеск по обе стороны Атлантики

По мере роста числа случаев инфицирования во многих европейских странах, в некоторых из них, включая Бельгию, Нидерланды, Великобританию, Испанию и Францию, ежедневно диагностируется больше новых случаев заражения на душу населения, чем в Соединенных Штатах, согласно семидневным скользящим средним данным, которые ведет Университет Джона Хопкинса. В пятницу Франция с населением около 70 миллионов человек сообщила о рекордных 20 300 новых случаях заражения. К слову, новые случаи заболевания COVID-19 в Соединенных Штатах достигли двухмесячного максимума в пятницу: в стране в общей сложности зарегистрировано более 58 тысяч случаев заражения коронавирусом, а количество госпитализаций на Среднем Западе достигло рекордного уровня пятый день подряд, отмечает Reuters. На фоне возобновления случаев заболевания по всей стране президент Дональд Трамп, который недавно заразился COVID-19, намерен возобновить свою кампанию по переизбранию в субботу, обратившись к своим сторонникам с балкона Белого дома. Затем в понедельник он должен отправиться в центральную Флориду, чтобы провести свой первый предвыборный митинг после выписки из больницы.

Пиррова победа

Европейские страны, отмечают эксперты, пожинают свои же плоды "победы на пандемией", о которой они стали говорить после снижения весеннего пика заболеваемости в первые два летних месяца. В июне в Праге прошла вечеринка "Прощание с Ковидом": тысячи горожан и гостей города обедали на открытом воздухе за 500-метровым столом через Карлов мост, чтобы отпраздновать свою победу над вирусом. Сейчас же в Чехии наблюдается самый высокий уровень инфицирования на душу населения на континенте, он составляет 398 случаев на 100 тысяч жителей.

"Я должен четко сказать, что ситуация плохая", - заявил министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек.

На этой неделе Испания объявила чрезвычайное положение в Мадриде на фоне растущей напряженности между местными и национальными властями из-за мер по сдерживанию вируса. Меры, затрагивающие 3,8 миллиона человек в столице Испании и восьми городах-спутниках, включают запрет на поездки, не являющиеся необходимыми, за исключением работы, учебы или по медицинским причинам. Около 7000 полицейских развернуты для обеспечения соблюдения ограничительных мер, противники которых заявляют, что они "чрезмерны и подорвут экономику". Испания страдает от самого большого количества случаев заболевания COVID-19 в Западной Европе и худшей рецессии со времен гражданской войны 1930-х годов. Германия предложила задействовать солдат для отслеживания контактов в недавно вспыхнувших очагах заболевания. Италия ввела обязательные маски на открытом воздухе и предупредила, что впервые с тех пор, как страна стала европейским эпицентром пандемии, ее медицинская система столкнулась с "серьезными критическими проблемами" по мере переполненности больничных коек.

Между тем

По данным Reuters, более 36,93 миллиона человек во всем мире по состоянию на субботу заразились коронавирусом и, по меньшей мере, 1 067 766 человек умерли. Случаи инфекции были зарегистрированы более чем в 210 странах и территориях с момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года.