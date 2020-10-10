Фигурист Самарин упал с четверного тулупа на Кубке России

Серебряный призер чемпионата Европы-2019 фигурист Александр Самарин идет только четвертым после короткой программы на втором этапе Кубка России, который проходит в Москве на ледовой арене "Мегаспорт".

Самарина подвели четверные прыжки. Александр упал с недокрученного четверного тулупа, хотя успешно исполняет и более сложные элементы - четверной лутц, флип и риттбергер. Спортсмен набрал лишь 82,77 балла и даже не попал в тройку лучших.

Короткую программу выиграл Евгений Семененко, исполнивший с помаркой четверной сальхов и получивший за свой прокат 85,83 балла. Вторым стал Артем Ковалев (83,85), который тренируется в академии Евгения Плющенко. Он, кстати, одержал победу на первом этапе Кубка России в Сызрани. Промежуточное третье место в Москве занял Артем Лежеев (83,32).