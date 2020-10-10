Гастроэнтеролог предупредил о вреде чеснока

Есть чеснок в сыром виде не стоит. В этом случае продукт негативно влияет на слизистую пищеварительного тракта, особенно кишечника и желудка. Тем более опасно есть сырой чеснок людям с синдромом раздраженного кишечника, считает гастроэнтеролог Никита Харлов.

"Употребление продукта может вызвать серьезную ответную реакцию, вплоть до срыва стула", - предупредил врач в интервью радио Sputnik.

Из-за способности чеснока провоцировать раздражение слизистой не стоит пытаться лечить им насморк. Такое народное средство опасно. Дело в том, что нарушение целостности слизистой оболочки плохо влияет на располагающиеся на ней антитела. В результате открывается доступ для вирусов и бактерий.

Гастроэнтеролог посоветовал есть чеснок в составе готовых блюд, натирать им продукты, использовать в сушеном виде. Перед тем как отправить чеснок в кастрюлю рекомендуется дать ему полежать в очищенном виде.

"Потому что на воздухе в нем усиливается образование веществ, из-за которых его так ценят", - пояснил врач.