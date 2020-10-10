Германия и Польша ввели новые ограничения в связи с пандемией

Власти Германии приняли дополнительные меры в борьбе с коронавирусом. В ночь с субботы на воскресенье в Берлине с 23 до 6 часов объявлен комендантский час. Днем запрещены также собрания более 50 человек, сообщает портал Spiegel Online.

Во Франкфурте с 22:00 объявлен комендантский час для ресторанов. В общественных местах запретили подачу алкогольных напитков. Также ограничены часы работы всех магазинов.

Количество новых случаев инфекции коронавируса в Германии резко возросло Поэтому канцлер Ангела Меркель и мэры крупнейших городов согласовали новые запретительные меры, к которым относятся комендантский час, а также использование военных для контроля над ситуацией

В будущем вооруженные силы Германии и Институт Роберта Коха (RKI) должны направить экспертов в горячие точки пандемии. Власти считают эти меры разумными и необходимыми, если за семь дней будет зарегистрировано более 35 новых случаев инфицирования на 100 000 жителей.

В Польше с целью минимизации рисков заражения пожилым людям предоставили специальные часы для покупок с 10 утра до полудня. Кроме того, дома престарелых получат дополнительно 38 миллионов злотых помощи, озвучил премьер-министр Матеуш Моравецкий. По словам премьера, ситуация позволяет не закрывать школы. Этот вопрос будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщает портал onet.pl.

Для отраслей, которые больше всего вовлекают людей, контактирующих друг с другом, ограничения в ближайшие месяцы сохранятся. Под запретительные меры попадут также и другие промышленные предприятия, компании и коммерческие предприятия, - уточнил Моравецкий.