Гинцбург назвал сроки отказа от маски после вакцинации от COVID-19

После того, как человек привился от коронавируса, необходимо подождать три недели, а затем посмотреть на уровень протективных антител.

Если он высокий, то защитную маску можно не носить, объяснил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург.

Однако в том случае, когда у человека фиксируется пониженный уровень протективных антител, от маски лучше не отказываться, считает микробиолог. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции была зарегистрирована в августе. Разработчики - специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи.