Новости

В Роспотребнадзоре разъяснили, можно ли заразиться коронавирусом дважды 09:00
Гинцбург назвал сроки отказа от маски после вакцинации от COVID-19 08:32
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!" 08:31
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Приамурье 08:20
500 литров ГСМ вытекло в Ангару в Красноярском крае 08:12
Тысячи жителей Японии получили предупреждение об эвакуации 08:03
АвтоВАЗ будет выпускать по 600 тысяч машин в год на новой платформе 08:01
Попова рассказала, почему тесты не всегда показывают наличие коронавируса 08:00
Эксперт назвал ситуацию для срочного отключения интернета и смартфона 07:30
Трамп рассказал о самочувствии во время активной фазы COVID-19 07:22
В Роспотребнадзоре назвали условия перевода школьников на дистант 06:00
Почти 400 тысяч человек остались без света в США из-за урагана "Дельта" 05:47
"Роскосмос" не сможет доставить новогодние подарки на МКС 04:58
Сотрудник мэрии Биробиджана пойдет под суд за оказание "платных" услуг 04:47
Россия призвала США прекратить "соперничество великих держав" 04:42
В Бельгии стартовал организованный РФ молодежный "Брюссельский диалог" 04:15
В Бурятии объявили штормовое предупреждение 03:57
Ураган "Дельта" обрушился на побережье штата Луизиана 03:45
В Москве скончались 30 пациентов с коронавирусом 03:15
Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе 03:05
Попова рассказала, могут ли вакцинацию сделать обязательной 03:00
В Петербурге коронавирусные ограничения продлили до 29 ноября 02:45
В США отменили намеченные на 15 октября дебаты Трампа и Байдена 02:15
По делу о взрыве в Бейруте задержан владелец электроподстанции 01:44
Синоптики предупредили о резком похолодании в ряде регионов России 01:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
10.10.2020 08:32
Рубрика: Общество

Гинцбург назвал сроки отказа от маски после вакцинации от COVID-19

Текст: Оксана Грибанова

После того, как человек привился от коронавируса, необходимо подождать три недели, а затем посмотреть на уровень протективных антител.

Фото: iStock
Объяснена связь витамина D с заболеваемостью COVID-19

Если он высокий, то защитную маску можно не носить, объяснил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург.

Однако в том случае, когда у человека фиксируется пониженный уровень протективных антител, от маски лучше не отказываться, считает микробиолог. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции была зарегистрирована в августе. Разработчики - специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи.

Наука Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
Россия призвала США прекратить "соперничество великих держав"
В Роспотребнадзоре назвали условия перевода школьников на дистант
В Москве разблокируют проездные тем, кто поедет к врачу по неотложным показаниям
В Петербурге коронавирусные ограничения продлили до 29 ноября
Названы пять самых важных дат для абитуриентов
Как выбрать правильный антисептик против COVID-19