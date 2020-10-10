Горбачев оценил спектакль о себе в Театре Наций

Одной из первых премьер нового сезона в Театре Наций станет спектакль латвийского режиссера Алвиса Херманиса "Горбачев". Главные роли - самого Михаила Сергеевича и его супруги Раисы Максимовны - сыграют Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

Премьера постановки пройдёт на основной сцене театра в субботу, 10 октября. Также показы назначены на 11, 14, 16 и 17 октября. Сам Михаил Горбачев уже успел оценить новую работу - как рассказывают в Театре Наций, первый президент СССР поделился, что за разрешением запечатлеть историю его жизни обращались разные театральные и кинодеятели, в том числе из США. Однако такое право получили только Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

- Незабываемым останется для меня большой палец, который сразу по окончании спектакля из ложи показал нам с Чулпан Михаил Сергеевич, а потом позже, когда мы уже разговаривали, он сказал: "Вы просто молодцы. У меня нет никаких замечаний", - цитирует Евгения Миронова театр.

Спектакль документальный - авторы изучали исторические документы, мемуары политиков, документальные фильмы, интервью и воспоминания четы Горбачевых, а также лично встречались с Михаилом Сергеевичем, чтобы создать максимально объемные образы главных героев.

- Это история не про политику, а про удивительную семейную пару, которой было суждено изменить мир и во многом опередить своё время. Про их любовь, мечты и разочарования, - говорит Алвис Херманис.

По словам Чулпан Хаматовой, "Горбачёв обладает отличным чувством юмора, они с Раисой Максимовной всегда подтрунивали друг над другом".

- Для меня это стало откровением. Раньше мне их отношения казались официально-вычурными. Но это была настоящая любовь, тактильность, юмор, шутки. Люди, которые умеют так любить ближних, умеют любить и свой народ, и свою Родину, - уверена актриса.