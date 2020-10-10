Кабмин одобрил внесение изменений в выплаты многодетным семьям

Кабинет министров одобрил выделение дополнительных средств из резервного фонда на ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Проект распоряжения рассматривался на заседании в четверг. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на эти цели в регионы направят еще почти девять миллиардов рублей.

Кроме того, правительством принят проект распоряжения, предусматривающего для субъектов Федерации свыше одного миллиарда рублей на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий или последующие дети.