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10.10.2020 18:39
Рубрика: Власть

Кабмин проанализирует причины неисполнения в срок поручений президента

Текст: Владимир Кузьмин

Вице-премьерам поручено проанализировать причины неисполнения в установленные сроки поручений и указаний президента, решений правительства и поручений его председателя, а также решений о подготовке проектов федеральных законов и нормативных правовых актов. О результатах и принятых мерах они должны доложить 22 октября на заседании кабинета министров.

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Вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко до 13 октября должен проинформировать своих коллег, руководителей министр и ведомств о случаях, когда такая работа приобретала затяжной характер.

Решения приняты по итогам заседания кабмина 8 октября. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал подчиненных работать так, чтобы не доводить до публичных замечаний президента в адрес правительства. "Сроки исполнения поручений президента обязаны соблюдаться вне зависимости от того, когда они были даны. Более того, если поручение давнее, оно требует особого внимания", - подчеркнул он.

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