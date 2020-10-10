Камила Валиева лидирует после короткой программы на Кубке России

Чемпионка мира среди юниоров и победительница финала юниорской серии Гран-при по фигурному катанию Камила Валиева захватила лидерство по итогам короткой программы, которую одиночницы представили в первый день второго этапа Кубка России.

Валиева получила от судей 85,10 балла и опередила еще одну ученицу Этери Тутберидзе Дарью Усачеву (80,39). Замкнула тройку сильнейших бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова (75,77). Саша, напомним, в межсезонье покинула группу Тутберидзе и начала сотрудничество с Евгением Плющенко.

В короткой программе Трусова пошла на тройной аксель - сложнейший прыжок в женском катании. Элемент был выполнен с ошибкой на приземлении.

Во втором этапе Кубка России в Москве должна была принять участие двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая, наоборот, вернулась к Этери Георгиевне. Однако Женя снова снялась с турнира из-за обострения старой травмы спины.