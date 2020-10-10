Закон Карачаево-Черкесской Республики от 7 октября 2020 года № 60-РЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Карачаево-Черкесской Республике на 2021 год"

Принят Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики 01 октября 2020 г.
Статья 1
Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Карачаево-Черкесской Республике в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", на 2021 год в размере 8846 рублей.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов
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