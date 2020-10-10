Кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц, не выходя из дома

Второй месяц осени не только ознаменовался повторным повышением заболеваемости коронавирусом, но и появившимися на рынке труда весьма привлекательными вакансиями. Специально для "РГ" сервис по трудоустройству Headhunter собрал самые заманчивые предложения о работе, которые позволят поправить свои денежные дела тем, кто оказался лишен заработка в предыдущие месяцы.

Многие компании теперь ищут людей специально для удаленной работы, отметили аналитики HeadHunter. Это позволяет им рассматривать соискателей из других городов наравне с местными и выбирать наиболее подходящих кандидатов. Однако по-прежнему распространен и найм людей в офисы. По финансовым условиям в обоих вариантах ситуация сходная.

На зарплату в 120 тысяч рублей в месяц могут претендовать формовщик колбасных изделий на столичном мясокомбинате, врач-рентгенолог на Кубани, HR-директор в Марий-Эл или финансовый директор в Новосибирске.

Точно такой же доход при удаленном формате работы предлагают для руководителя отдела трафика, редактора, руководителя отдела продаж спорттоваров и креативного директора.

Чуть выше зарплаты доступны для плотника в Челябинске - 144 тысячи рублей в месяц, старшего зубного техника в Петербурге, анестезиолога-реаниматолога в Новосибирске, резчика по камню в Мурманской области и заведующего пекарным производством на Сахалине - по 150-160 тысяч рублей. Удаленный труд может принести те же деньги маркетологу продукта и web-аналитику.

Больше 200 тысяч рублей в месяц смогут заработать коммерческий директор в Туле, Frontend-разработчик или директор по маркетингу в Петербурге, столичная фирма ищет руководителя юридического отдела на зарплату в 250 тысяч рублей. При удаленном формате ставки с зарплатами от 200 до 250 тысяч рублей открыты для тест-менеджера и руководителя digital-направления в интернет-маркетинге.

Как минимум 300 тысяч рублей в месяц предлагают для человека, способного стать Senior Android developer и работать в столице в офисе. Впрочем, те же деньги при удаленной занятости сулят и Java-разработчику, готовому оказывать поддержку клиентам, и директору по продукту, и системному программисту.

"В первую неделю октября впервые за коронавирусное время Москва вышла из отрицательной зоны по динамике вакансий, - добавляют аналитики HeadHunter. - До этого столица оставалась единственным регионом, который еще ни разу не достигал показателя начала февраля 2020 года и уровня прошлого года по количеству вакансий. Сейчас он наконец достигнут. Уровень конкуренции за рабочее место умеренный - в среднем шесть активных резюме на одну вакансию (что соответствуют обычным показателям до эпидемии)".