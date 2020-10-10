Лукашенко встретился с задержанными оппозиционерами

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в субботу с экс-претендентом в президенты страны Виктором Бабарико и другими задержанными представителями оппозиции. На встрече обсуждались вопросы конституционной реформы, сообщает информагентство БелТА со ссылкой на Telegram-канал "Пул первого", близкий к президентской пресс-службе.

По данным издания, президент четыре с половиной часа общался с оппозиционерами, которые находятся в СИЗО. Он хотел услышать мнения всех. Содержание беседы участники встречи решили оставить в тайне.

Судя по фотографии, распространенной Telegram-каналом, на встрече с главой государства присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард, а также другие оппозиционные представители.