Марио Фернандес сдал сомнительный тест на коронавирус

Очередное тестирование членов сборной России состоялось в пятницу. Это обязательное требование УЕФА. Один из тестов показал сомнительный результат. Как сообщает телеграм-канал сборной России, речь идет о защитнике ЦСКА.
Он был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях. "Марио чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов команды отрицательные", - говорится в сообщении.
Ранее подобные результаты были у двух других игроков. Георгий Джикия и Маринато Гилерме находятся на самоизоляции в домашних условиях, жалоб на самочувствие нет. Футболисты ежедневно сдают тесты, и у одного из них последний тест был отрицательным.
⚡ В пятницу члены сборной России прошли предматчевое тестирование на COVID-19, которое является обязательным требованием УЕФА. Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Марио Фернандеса коронавирусом. pic.twitter.com/syewGFdGzV— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2020