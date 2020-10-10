Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес сдал сомнительный тест на коронавирус и не поможет команде в ближайших матчах Лиги наций.

Очередное тестирование членов сборной России состоялось в пятницу. Это обязательное требование УЕФА. Один из тестов показал сомнительный результат. Как сообщает телеграм-канал сборной России, речь идет о защитнике ЦСКА.

Он был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях. "Марио чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов команды отрицательные", - говорится в сообщении.

Ранее подобные результаты были у двух других игроков. Георгий Джикия и Маринато Гилерме находятся на самоизоляции в домашних условиях, жалоб на самочувствие нет. Футболисты ежедневно сдают тесты, и у одного из них последний тест был отрицательным.