МИД назвал "Новичок" чисто западным брендом

С семейством токсичных химикатов, которое на Западе называют "Новичок", работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада. Так что "Новичок" является чисто западным брендом. Он синтезирован и наличествует в этих странах в 140 вариантах. В России его нет, говорится в комментарии МИД РФ относительно выступления министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в Бундестаге.

Российская сторона официально подтверждает, что все имевшееся в России химическое оружие было уничтожено под строжайшим международным контролем. Этот трудоемкий процесс был завершен 27 сентября 2017 года. А 11 октября того же года Генеральный директор Технического Секретариата ОЗХО сертифицировал окончательное уничтожение химического оружия в Российской Федерации.

Немецкий министр выступил перед парламентариями с очередной порцией обвинений, угроз и инсинуаций в адрес РФ, отмечают дипломаты. При этом проведенные в Омске исследования биоматериалов Навального не выявили наличия в них следов отравления боевым химическим веществом. И врачи клиники "Шарите" их тоже не нашли. Зато обнаружили немецкие военные спустя неделю.

Кроме того, основаниями для возбуждения уголовного дела по Навальному является подтверждение факта совершения против него преступных деяний. Для запуска соответствующих процессуальных процедур необходимы результаты анализов пациента, доказывающие его отравление, которые германская сторона отказывается передавать.

В МИД отмечают, что четыре запроса Генпрокуратуры России о правовой помощи, которые до сих пор остаются без ответов, несмотря на обещания Мааса их предоставить, касаются не только передачи результатов анализов, но и получения доступа к блогеру для его опроса.

Россия хочет получить правовое, техническое и организационное содействие как в двустороннем российско-германском формате, так и на площадке ОЗХО в интересах проведения объективного и непредвзятого расследования. Москву весьма интересует, кто стоит за этой срежиссированной с самого начала антироссийской провокацией, заявили в МИД РФ.