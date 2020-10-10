Минобороны сообщило о более чем 1300 военнослужащих с коронавирусом

Количество военнослужащих армии и флота, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, увеличилось до 12 тысяч 331. Эти данные на вечер 10 октября опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Ведомство сообщило, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 38 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта, более 44 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако в Минобороны РФ фиксируют и некоторый рост заболевших коронавирусом. На сегодняшний день 1 259 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. Это больше, чем было в предыдущие дни. 879 пациентов лежат в военных госпиталях. Двое изолированы по месту службы. Девять находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 369 человека лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - пятеро. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двенадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали 7 879 заболевшим, 1 568 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.