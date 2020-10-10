Новости

Кабмин одобрил внесение изменений в выплаты многодетным семьям 22:01
Германия и Польша ввели новые ограничения в связи с пандемией 21:42
Минобороны сообщило о более чем 1300 военнослужащих с коронавирусом 21:15
Все шоу на Бродвее отменены до мая 2021 года 20:27
Врачи сообщили о состоянии младенца, которого полгода держали в шкафу 20:10
В Петербурге раскрыли хищение лекарств для онкобольных на 100 млн рублей 19:33
Максим Ликсутов заразился коронавирусом 19:29
Лукашенко встретился с задержанными оппозиционерами 19:26
"Мегаспорт" могут закрыть за нарушение мер профилактики коронавируса 19:24
Плющенко заявил, что Трусова еще поборется за победу на Кубке России 19:06
Госпитализированным с линейки псковским школьникам поставили диагноз 18:50
Кабмин проанализирует причины неисполнения в срок поручений президента 18:39
Ига Швентек выиграла "Ролан Гаррос" 18:37
Президент Армении поблагодарил Москву за посредничество по Карабаху 18:18
Камила Валиева лидирует после короткой программы на Кубке России 18:12
Специалисты не нашли на Ангаре пятен нефтепродуктов 18:10
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Айфеля 18:09
Про супергероя Зеленого фонаря снимут сериал для HBO 17:50
На будущей неделе в столице будет сухо и тепло 17:46
Путин поделился мыслями о друзьях в большой политике 17:35
Найден артист на роль Зайца в перезапуске "Ну, погоди!" 17:23
Фигурист Самарин упал с четверного тулупа на Кубке России 16:55
Парламент утвердил Садыра Жапарова премьер-министром Киргизии 16:48
Спикер парламента Киргизии подал в отставку 15:48
Спутник обнаружил судно, сбросившее отходы у берегов Камчатки 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
10.10.2020 21:15
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о более чем 1300 военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих армии и флота, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, увеличилось до 12 тысяч 331. Эти данные на вечер 10 октября опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Сергей Михеев / РГ
Анна Попова: Когда и как можно общаться с переболевшим COVID-19

Ведомство сообщило, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 38 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта, более 44 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако в Минобороны РФ фиксируют и некоторый рост заболевших коронавирусом. На сегодняшний день 1 259 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. Это больше, чем было в предыдущие дни. 879 пациентов лежат в военных госпиталях. Двое изолированы по месту службы. Девять находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 369 человека лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - пятеро. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двенадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали 7 879 заболевшим, 1 568 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
МИД назвал "Новичок" чисто западным брендом
В Киргизии задержали экс-президента Алмазбека Атамбаева
МИД России: В Карабахе с полудня 10 октября объявляется перемирие
Гинцбург назвал сроки отказа от маски после вакцинации от COVID-19
Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на "дистанционку"
Матвиенко выступила за освобождение от налогов малого бизнеса и ИП