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10.10.2020 09:29
Рубрика: Власть

Мишустин продлил пенсионерам Крайнего Севера сроки компенсации за проезд на отдых

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил пенсионерам Крайнего Севера сроки компенсации за проезд к месту отдыха и обратно.

Проживающим на Крайнем Севере и приравненных к ним территориях получателям пенсий по старости и по инвалидности государство раз в два года возмещает стоимость таких поездок. Если пенсионер за это время не обращался за компенсацией, ее выплата не производится.

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В этом году из-за распространения корнавируса многие граждане отказались от выездов на отдых. Чтобы защитить права пенсионеров, было принято решение продлить срок обращения за не использованными в 2020 году компенсациями на 2021 год.

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