Мишустин продлил пенсионерам Крайнего Севера сроки компенсации за проезд на отдых

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил пенсионерам Крайнего Севера сроки компенсации за проезд к месту отдыха и обратно.

Проживающим на Крайнем Севере и приравненных к ним территориях получателям пенсий по старости и по инвалидности государство раз в два года возмещает стоимость таких поездок. Если пенсионер за это время не обращался за компенсацией, ее выплата не производится.

В этом году из-за распространения корнавируса многие граждане отказались от выездов на отдых. Чтобы защитить права пенсионеров, было принято решение продлить срок обращения за не использованными в 2020 году компенсациями на 2021 год.