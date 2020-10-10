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Текст:   Марина Трубилина 
10:50 10.10.2020

Объем выдачи ипотеки в сентябре достиг почти полутриллиона рублей

В сентябре в России, по предварительным данным ДОМ.РФ, было выдано 180-185 тысяч ипотечных кредитов. Об этом сообщил в Instagram гендиректор компании Виталий Мутко.

Общий объем выдачи за месяц достиг почти 500 млрд рублей. Это очередной рекорд. Кредитов выдано на 71% больше, чем в сентябре 2019 года. Общая сумма кредитов - 470 млрд рублей - вдвое больше, чем годом ранее. Более 90% кредитов на новостройки выдано по программе льготной ипотеки.

На вторичном рынке в сентябре выдано кредитов на 280 млрд рублей (+77% к сентябрю 2019 года), что также является максимумом за всю историю наблюдений.

Всего за три квартала нынешнего года было выдано более 1 млн ипотечных кредитов на сумму около 2,7 трлн рублей. Это почти столько же, сколько за весь предыдущий год. Ожидается, что по итогам года российский рынок ипотечного кредитования достигнет абсолютного годового рекорда за всю историю. Прогнозируется выдача не менее 1,3-1,4 млн кредитов на сумму более 3,3 трлн рублей.

В случае продления программы льготной ипотеки на новостройки может быть выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн рублей.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Глава Минстроя ответил на вопросы об ипотеке и обманутых дольщиках

Рост ипотечного кредитования за девять месяцев по сравнению с тем же периодом прошлого года - 22% в количественном выражении и 36% в денежном.

Кроме ипотеки с господдержкой, на увеличение показателя влиет рост спроса в рыночном сегменте, где ставки сейчас находятся на историческом минимуме - около 8%, отмечает Мутко.

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