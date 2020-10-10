Октябрьские выходные продемонстрировали потенциал китайского рынка

Общий объем розничных продаж товаров широкого потребления и доходы в сфере общепита в "золотую неделю" составили около 1,6 трлн юаней, прирост среднесуточного потребления - 4,9% по сравнению с выходными 2019 года.

В этом году на выходной неделе 637 млн человек совершили поездки по стране, доходы от внутреннего туризма составили 466,56 млрд юаней. 100 млн человек посетили кинотеатры, что принесло около 4 млрд юаней кассовых сборов. Газета "Нью-Йорк таймс" отмечает, что нынешняя "золотая неделя" дала четкий сигнал о восстановлении китайской экономики.

Развитие китайской экономики сегодня отходит от модели зависимости от инвестиций и экспорта, переходя к развитию с опорой на внутреннее потребление. Значительная потребительская активность в период "золотой недели" продемонстрировала нормализацию жизни в стране и гибкий характер китайской экономики. Высокий уровень потребления - это продолжительный тренд, который развивается ускоренными темпами под влиянием бурного взлета цифровой экономики. В течение октябрьских выходных, наряду с традиционными расходами на шоппинг и общепит, особую популярность обрели новые аспекты потребления, среди которых туризм и индустрия развлечений. Растет интерес людей к кинотеатрам, выставкам и книжным магазинам. Кроме того, модель потребления нового типа, основывающаяся на новом бизнес-формате - онлайн-шопинге и мобильных платежах- делает потребление более удобным.

Китайская экономика восстанавливается благодаря усилиям правительства, предприятий и самого общества. Руководство КНР регулирует противоэпидемический контроль, согласовывая его с социально-экономическим развитием. Правительство Китая разработало пакет из 15 мер по содействию новому потреблению, к началу "золотой недели" был запущен "месячник содействия потребления - 2020", эта акция привлекла к участию более 2 млн предприятий офлайн и онлайн.

Восстановление потребительского рынка продемонстрировало уверенность населения в завтрашнем дне. А быстрое восстановление китайской экономики стало возможным благодаря усилиям всего китайского общества. "Восстановление китайской экономики в течение нескольких месяцев стало чудом для всего мира", - пишет американское финансовое издание Barron's.

Глобальная экономика сегодня переживает спад из-за пандемии, на этом фоне ускоренное восстановление Китая - второй по величине экономики мира - полезно не только для внутреннего развития, но и идет во благо всему миру. Продолжающийся рост потребления способствует внутреннему экономическому развитию и стимулирует глобальное развитие. Так, увеличение импорта в Китай качественных товаров принесет широкие возможности для развития зарубежного бизнеса.

За прошедшую "золотую неделю" более 100 млн человек воспользовались услугами высокоскоростных железных дорог. По прогнозу Международного валютного фонда и Всемирного банка, Китай станет единственной в мире крупной экономикой, которая достигнет экономического роста в этом году. В условиях спада глобальной экономики Китай придаст миру уверенности в будущем развитии.