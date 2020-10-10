Плющенко заявил, что Трусова еще поборется за победу на Кубке России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, который тренирует Александру Трусову, считает, что его ученица еще может выиграть второй этап Кубка России, который проходит в Москве.

После короткой программы, где Трусова с ошибкой на приземлении исполнила тройной аксель, спортсменка идет третьей, уступая двум фигуристкам из своей прошлой группы Этери Тутберидзе - Камиле Валиевой и Дарье Усачевой.

- Шаг вперед, боролась до конца. Завтра новый день и новый старт, поборемся. А твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать. Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимает, - написал Плющенко в Instagram.

В произвольной программе у Александры Трусовой, владеющей несколькими четверными прыжками, будет преимущество перед соперницами. В короткой программе в женском одиночном катании "квады", напомним, исполнять нельзя.