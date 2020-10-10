Президент Армении поблагодарил Москву за посредничество по Карабаху

Президент Армении Армен Саркисян поблагодарил Россию за посреднические усилия в деле достижения договоренности о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации.

Саркисян особо благодарил президента РФ Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова за посредничество в деле достижения перемирия. Он выразил надежду, что перемирие станет началом процесса возвращения к миру.

Напомним, в результате состоявшихся в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 местного времени 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших.

В совместном заявлении министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении отмечается, что конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Стороны также подтвердили неизменность формата переговорного процесса.