Путин рассказал Рухани о договоренностях по Карабаху

Президент Ирана позвонил российскому лидеру. Речь в разговоре шла об урегулировании в Нагорном Карабахе, плане действий по иранской ядерной программе, а также перспективах взаимодействия по вакцине от коронавируса.

Владимир Путин и Хасан Рухани обменялись мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, и президент России подробно рассказал коллеге об усилиях по деэскалации напряженности в регионе, предпринимаемых при посредничестве Москвы. Рухани выразил поддержку договоренностям, которые были достигнуты по итогам консультаций глав МИД России, Азербайджана и Армении - о прекращении огня в гуманитарных целях и запуске переговоров ради скорейшего мирного урегулирования.

Президенты рассмотрели ситуацию вокруг Всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, отметив важность сохранения этого ключевого для международной безопасности соглашения, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Рухани обсудили и вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, и борьбу с распространением коронавируса, в частности, перспективы взаимодействия по вакцине "Спутник V".

Иранский президент также тепло поздравил президента России с прошедшим днем рождения. Путин и Рухани условились продолжить контакты.