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10.10.2020 09:40

Развитие китайской экономики поддержит соседние страны Азии

В период Национального праздника КНР и праздника Середины осени заполняемость ресторанов и объем внутреннего туризма в Китае установили новые рекорды. Восстановление китайской экономики будет способствовать развитию экономики соседних азиатских стран, цитирует информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" аналитиков американской инвесткомпании Invesco.
Фото: P Photo/Ng Han Guan Фото: P Photo/Ng Han Guan
Фото: P Photo/Ng Han Guan

По данным Государственного статистического управления КНР, в сентябре 2020 года индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая повысился до 51,5 по сравнению с августовским показателем, зафиксированном на уровне 51. Комментируя устойчивое расширение производственного сектора Китая, американский телеканал CNBC отметил, что китайская экономика продолжает стабильно восстанавливаться.

По сообщению британской радиовещательной корпорации BBC, стимулирование внутреннего потребления и огромные субсидии в значительной степени способствуют восстановлению туристической отрасли Китая.

Главный экономист Чикагской товарной биржи CME Group Блу Путнам отметил, что крупные вложения китайского правительства в строительство объектов инфраструктуры в большей степени ускорили восстановление национальной экономики. Это ценный опыт Китая по восстановлению экономики страны.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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