Развитие китайской экономики поддержит соседние страны Азии

По данным Государственного статистического управления КНР, в сентябре 2020 года индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая повысился до 51,5 по сравнению с августовским показателем, зафиксированном на уровне 51. Комментируя устойчивое расширение производственного сектора Китая, американский телеканал CNBC отметил, что китайская экономика продолжает стабильно восстанавливаться.

По сообщению британской радиовещательной корпорации BBC, стимулирование внутреннего потребления и огромные субсидии в значительной степени способствуют восстановлению туристической отрасли Китая.

Главный экономист Чикагской товарной биржи CME Group Блу Путнам отметил, что крупные вложения китайского правительства в строительство объектов инфраструктуры в большей степени ускорили восстановление национальной экономики. Это ценный опыт Китая по восстановлению экономики страны.