Домработница обокрала пенсионерку в Москве

Пожилую женщину обворовала ее знакомая, помогавшая по хозяйству.

В пресс-службе УВД по СЗАО Москвы сообщили, что с банковской карты 83-летней жительницы столицы неизвестными были списаны 30 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Южное Тушино задержали подозреваемую в краже женщину в проезде Донелайтиса. Ею оказалась 42-летняя знакомая потерпевшей. Эта женщина жила недалеко от заявительницы, присматривала за ней, помогала по хозяйству и ходила за покупками. Она имела доступ к банковской карте пенсионерки и знала ПИН-код. Воспользовавшись удобным моментом и доверительным отношением, злоумышленница сняла с банковской карты пенсионерки деньги и распорядилась ими по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.