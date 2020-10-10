Новости

Спикер парламента Киргизии подал в отставку 15:48
Спутник обнаружил судно, сбросившее отходы у берегов Камчатки 15:17
Домработница обокрала пенсионерку в Москве 15:11
Похороны футболиста Василия Кулькова состоятся 12 октября 15:08
Дзюба рассказал о взаимоотношениях с Соболевым 14:57
Вышел трейлер третьего сезона "Американских богов" 14:40
В Новосибирске стена фабрики рухнула на детскую площадку 14:30
Названы новые неочевидные симптомы коронавируса 14:25
Президент Киргизии уволил секретаря Совета безопасности и его заместителя 14:21
В Бишкеке пройдет внеочередное заседание парламента Киргизии 14:10
Вышел трейлер сериала по "Страже" Терри Пратчетта 13:49
Саперы очищают окрестности арсенала в Рязанской области 13:35
Звезда "Интернов" Шаракоис экстренно госпитализирован в Лондоне 13:16
Трамп планирует первое мероприятие в Белом доме после выявления у него COVID 13:05
Вышел первый трейлер нового сериала по "Противостоянию" Стивена Кинга 13:04
Прокуратура начала проверку разлива нефтепродуктов в Ангару 12:35
Сборная России и "Спартак" отреагировали на смерть Василия Кулькова 12:24
В Рязанской области потушили возникшие из-за взрыва боеприпасов пожары 11:50
Власти Польши ужесточают меры борьбы с COVID-19 11:40
Число новых случаев COVID-19 в Москве увеличилось за неделю в полтора раза 11:34
Петр Бирюков: 10 октября московские дороги и тротуары промоют с шампунем 10:51
Объем выдачи ипотеки в сентябре достиг почти полутриллиона рублей 10:50
Утверждена дорожная карта создания дальневосточной авиакомпании 10:41
Эксперты объяснили отсутствие второй волны COVID-19 в Китае 09:35
Мишустин продлил пенсионерам Крайнего Севера сроки компенсации за проезд на отдых 09:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
10.10.2020 15:11
Рубрика: Происшествия

Домработница обокрала пенсионерку в Москве

Текст: Михаил Фалалеев

Пожилую женщину обворовала ее знакомая, помогавшая по хозяйству.

В Москве двое детей обокрали пенсионерку

В пресс-службе УВД по СЗАО Москвы сообщили, что с банковской карты 83-летней жительницы столицы неизвестными были списаны 30 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Южное Тушино задержали подозреваемую в краже женщину в проезде Донелайтиса. Ею оказалась 42-летняя знакомая потерпевшей. Эта женщина жила недалеко от заявительницы, присматривала за ней, помогала по хозяйству и ходила за покупками. Она имела доступ к банковской карте пенсионерки и знала ПИН-код. Воспользовавшись удобным моментом и доверительным отношением, злоумышленница сняла с банковской карты пенсионерки деньги и распорядилась ими по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
МИД назвал "Новичок" чисто западным брендом
В Киргизии задержали экс-президента Алмазбека Атамбаева
МИД России: В Карабахе с полудня 10 октября объявляется перемирие
Гинцбург назвал сроки отказа от маски после вакцинации от COVID-19
Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку
Медорганизации будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах