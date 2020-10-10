"Мегаспорт" могут закрыть за нарушение мер профилактики коронавируса

Во дворце спорта "Мегаспорт" выявлены нарушения социальной дистанции и требований дезинфекции против COVID-19. Об этом сообщила главный специалист эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Оксана Панова.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Управлением Роспотребнадзора по Москве проводилось обследование спорткомплекса "Мегаспорт", расположенного по адресу: Ходынский бульвар, 3, на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, - рассказала она. - В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: несоблюдение норм социального дистанцирования на входе, а также нарушено соблюдение дезинфекционного режима".

По ее словам, юридическое лицо ДС "Мегаспорт" может быть привлечено к административной ответственности по части 1 и 2 статьи 6.3 КоАП РФ в виде штрафа на сумму до 500 тысяч рублей или приостановления деятельности на срок до 90 суток.