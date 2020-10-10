На будущей неделе в столице будет сухо и тепло

В Москву на предстоящей неделе придет аномально теплая погода. Об этом сообщил "РГ" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным метеоролога, в столице продолжит свое влияние антициклон, под его воздействием воздух сможет прогреться выше нормы на 8 градусов и выше.

- Максимальная температура воздуха днем достигнет +15...+17 градусов, ночью не ниже +7, - сказал Тишковец.

По его данным, простоит теплая погода вплоть до конца недели, ощутимых осадков не ожидается.

Напомним, что ранее Метеобюро Москвы и области сообщало, что температура воздуха вернётся к норме во второй половине месяца.