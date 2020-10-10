Петр Бирюков: 10 октября московские дороги и тротуары промоют с шампунем

В субботу, 10 октября, в Москве пройдет масштабная мойка дорог и тротуаров со специальным шампунем, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории будут тщательно промыты с шампунем, а после этого еще раз водой, - отметил Петр Бирюков. - Специальное средство используется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой".

Заммэра подчеркнул, что в недоступных для техники местах мойка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.