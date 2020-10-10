Саперы очищают окрестности арсенала в Рязанской области

Шесть групп разведки и разминирования инженерных подразделений Западного военного округа продолжают поиск и очистку от взрывоопасных предметов административно-хозяйственной и технической территории арсенала в Рязанской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, военные обследуют расположенные неподалеку от склада боеприпасов дороги, жилые и социальные объекты в населенных пунктах, пострадавших от последствий взрывов и пожара на складе боеприпасов.

"Всего военнослужащими инженерных подразделений очищено от взрывоопасных предметов свыше 32,5 гектара административно-хозяйственной и технической территории близлежащих населенных пунктов", - отметили в ведомстве. Там добавили, что для расчистки дорог военные применяют инженерные машины разграждения ИМР-3.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что часть подразделений, участвовавших в ликвидации чрезвычайной ситуации в Рязанской области, возвращаются в пункты постоянной дислокации.