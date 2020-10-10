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10.10.2020 16:49
Рубрика: Спорт

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на втором этапе Кубка России

Текст: Анна Козина
Чемпионы Европы, призеры чемпионата мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после исполнения ритм-танца на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве на ледовой арене "Мегаспорт".
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Синицина и Кацалапов набрали за прокат 89,52 балла. Второе место занимают Аннабель Морозова и Андрей Багин (77,03), третье - Екатерина Миронова и Евгений Устенко (60,42).

Напомним, что Виктория и Никита пропустили контрольные прокаты сборной России и первый этап Кубка страны в Сызрани, так как у партнера возникли проблемы со спиной.

О том, как проходило восстановление и удалось ли войти в оптимальную форму, Никита Кацалапов рассказал в эфире Первого канала, который транслирует соревнования. Как оказалось, спортсмену потребовалось 2,5 недели, чтобы начать нормально ходить, без болей.

- Слава богу, что мы вообще начали тренироваться, но ситуация, как я понимаю, ухудшается. Всем было тяжело в это непростое время. Что касается нас, когда была возможность работать, мы работали. Не было льда - старались работать вне льда, но, естественно, это все равно не то. Площадок нет, тренажеров нет, но старались что-то делать. Затем вышли на лед, короткую программу оставили. Но пока еще даже она не пришла в ту кондицию, в которой должна быть. Хотя, наверное, это нормально. Это наш первый старт, - отметил Никита. - К сожалению, так случилось, что у меня произошла травма спины. Достаточно неприятная, но не скажу, что это прямо суперсерьезная: я буду жить, тренироваться в полную силу дальше. Но, в любом случае, она нам очень помешала подготовиться к прокатам сборной России. Мы очень хотели, были достаточно готовы, чтобы показать обе программы хоть в каком виде. Сейчас мы приехали сюда, чтобы откататься и наконец-то начать наш сезон.

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