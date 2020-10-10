Синоптики предупредили о резком похолодании в ряде регионов России

На следующей неделе в Москве и других городах европейской части России резко похолодает. Столбики термометров опустятся до значений, характерных для середины октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр. Сейчас на погоду в регионе влияет антициклон, который постепенно смещается на юго-восток, уступая место циклонам.

Через пять дней аномально теплая погода прогнозируется в Салехарде и Якутии. "Туда пойдет тепло из Европейской части. Интересная, конечно, ситуация, когда в более южных регионах Азиатской части будет более холодная погода. Это связано с повышением температуры в Арктике", - рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.