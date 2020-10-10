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10.10.2020 12:03
Рубрика: Экономика

В Москве завершился сезон фонтанов

Текст: Ирина Огилько
В Москве в субботу, 10 октября, завершается сезон работы фонтанов, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Петр Бирюков: 10 октября московские дороги и тротуары промоют с шампунем

Он напомнил, что в связи с установившейся теплой погодой мэром было принято решение продлить сезон их работы. Традиционно он завершается 1 октября.

"Сезон работы фонтанов завершен, в течение сегодняшнего дня они будут выключены, после чего специалисты приступят к проведению мероприятий по консервации объектов", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями.

На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом.

Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что перед открытием нового сезона будет организована подготовка фонтанов. Их тщательно промоют специальным раствором, проверят лампы подсветки и трубы. Процесс подготовки больших фонтанов к пуску занимает до 25 дней.

Напомним, что в настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.

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