Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Приамурье

На пятом километре автодороги Ивановка-Овсянка в Зейском районе Амурской области сошел с дороги и перевернулся автомобиль. В аварии погибла 50-летняя пассажирка. Она скончалась на месте.

"Пассажирка 1969 года рождения и водитель получили различные травмы, они госпитализированы", - сообщается на сайте УМВД Приамурья.

Как установили правоохранители, водитель управлял машиной без прав. Кроме того, он был пьян. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.