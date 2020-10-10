Сотрудник мэрии Биробиджана пойдет под суд за оказание "платных" услуг

Сотрудника отдела земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Биробиджана обвинили в покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 159 УК РФ). Уголовное дело в отношении гражданина передали городскому прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления материалов в суд.

По версии следствия, в мае к чиновнику обратился местный житель с просьбой оформить документы на перепланировку квартиры. По закону такие бумаги гражданам выдаются на безвозмездной основе. Однако сотрудник администрации заявил, что услуга платная и стоит 50 тысяч рублей. Мужчина усомнился в том, что должен платить такие деньги поэтому обратился в полицию.

"Все дальнейшие переговоры велись под контролем оперативных служб. В июле 2020 года житель Биробиджана передал сотруднику администрации денежные средства, после чего тот был задержан", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.