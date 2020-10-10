В Бурятии объявили штормовое предупреждение

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия объявило штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погоды в регионе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра, в эту субботу в республике температура снизится на восемь и более градусов, ожидается выпадение осадков в виде снега или снега с дождем, сильный ветер до 24 метров в секунду. Возможно налипание мокрого снега на проводах, также могут возникнуть гололеды и снежные накаты.

В связи с этим в регионе проводятся меры профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделяется сферам жизнеобеспечения граждан.

Жителям и гостям Бурятии настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности, без необходимости не выходить из дома. Водителей просят проявить на дороге особое внимание, соблюдать скоростной режим и дистанцию, если это возможно, отказаться от дальних поездок.