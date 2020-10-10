Пожар в двух селах Мордовии тушила авиация МЧС РФ

На ликвидацию пожара, охватившего в субботу два села в Торбеевском районе - Носакино и Новая Пичеморга - была брошена авиация МЧС России, а также силы и средства республиканского МЧС. Пламя локализовано, огонь уничтожил 16 строений. Пострадавших нет.

Об этом заявил заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС по РМ Илья Гусев.

Как уже писала "РГ", причиной ЧП послужил пал сухой травы. Первый сигнал о возгорании растительности в населенных пунктах Хилково и Новая Пичиморга поступил в 10 часов 43 минуты. А в 13 часов 37 минут огонь перекинулся на строения.

По информации пресс-службы МЧС по РМ, локализовать пожар в селе Носакино удалось в 15 часов 54 минуты. Огонь уничтожил там 6 домов, из них 3 - жилые.

О локализации возгорания в Новой Пичеморге стало известно в 16 часов 43 минуты. Там сгорело 9 построек и один дом.