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10.10.2020 22:54
Рубрика: Происшествия

Пожар в двух селах Мордовии тушила авиация МЧС РФ

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Фото: МЧС по РМ Фото: МЧС по РМ
Фото: МЧС по РМ

На ликвидацию пожара, охватившего в субботу два села в Торбеевском районе - Носакино и Новая Пичеморга - была брошена авиация МЧС России, а также силы и средства республиканского МЧС. Пламя локализовано, огонь уничтожил 16 строений. Пострадавших нет.

Об этом заявил заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС по РМ Илья Гусев.

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Как уже писала "РГ", причиной ЧП послужил пал сухой травы. Первый сигнал о возгорании растительности в населенных пунктах Хилково и Новая Пичиморга поступил в 10 часов 43 минуты. А в 13 часов 37 минут огонь перекинулся на строения.

По информации пресс-службы МЧС по РМ, локализовать пожар в селе Носакино удалось в 15 часов 54 минуты. Огонь уничтожил там 6 домов, из них 3 - жилые.

О локализации возгорания в Новой Пичеморге стало известно в 16 часов 43 минуты. Там сгорело 9 построек и один дом.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

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