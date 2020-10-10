Студентов КНИТУ-КАИ перевели на дистанционное обучение

Казанский национальный исследовательский технический университет частично переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщается на сайте вуза.

Меру объясняют "обострением сезонных заболеваний и с осложнением ситуации по COVID-19". Для студентов КНИТУ-КАИ будут дистанционно проводить практические и семинарские занятия, проведение которых не требует специального оборудования. Лабораторные работы продолжатся в обычном режиме.

Консультировать студентов по курсовым проектам и расчетно-графическим работам преподаватели будут индивидуально.

КНИТУ-КАИ один из крупнейших вузов Татарстана. В нем обучается 15 тысяч человек.