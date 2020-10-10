500 литров ГСМ вытекло в Ангару в Красноярском крае

В связи с этим администрацией Кежемского района введем режим ЧС, сообщает ТАСС со ссылкой на сводку регионального управления МЧС.

Как стало известно, около полутонны нефтепродуктов вытекли в воды Ангары из баржи, которую сильно раскачало при погрузке. Случилось это еще второго октября на базе в Кодинске, однако неделю о случившемся молчали, да и сейчас с места события поступают противоречивые данные.

Так, единая диспетчерская служба Кежемского района, по информации ТАСС, сообщила, что в настоящий момент идет уборка разбившегося топлива с использованием сорбента, а в администрации района утверждают, что информация о разливе нефтепродуктов непроверенная, факт не подтвержден. В компании, которой принадлежит баржа, утверждают, что течь была оперативно устранена, а разлива нефтепродуктов не было.

На место происшествия выехала комиссия администрации Кежемского района, чтобы установить все обстоятельства ЧП и оценить экономический и экологический ущерб. Силы и средства ведомства к ликвидации последствий разлива пока не привлекались.