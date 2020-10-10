В Новосибирске стена фабрики рухнула на детскую площадку

В Новосибирске во время демонтажа здания бывшей шоколадной фабрики обрушилась стена.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе Новосибирска на улице Красноярской. Во время строительных работ обвалилась стена старой фабрики. Арматура и кирпичи проломили забор и завалили детскую площадку.

- При обрушении никто не пострадал, - сообщили "РГ" в УМВД России по Новосибирской области. - На место происшествия выехали сотрудники полиции.

На месте бывшей шоколадной фабрики планируют построить 15-этажный жилой дом.