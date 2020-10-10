В форте под Калининградом нашли 300 мешков с человеческими костями

В форте номер один "Штайн", расположенном вблизи окружной дороги Калининграда, нашли около 300 мешков с костными останками. Следователи организовали доследственную проверку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Предполагается, что речь идет о человеческих костях. Мешки обнаружил новый собственник форта, обследуя помещения бывшего немецкого военного укрепления. Информация о жуткой находке поступила в правоохранительные органы 8 октября.

По предварительным данным, склад из мешков с останками устроила на территории форта организация, которая проводила археологические изыскания на строительных объектах. Следователям еще предстоит установить все обстоятельства инцидента.