В Петербурге раскрыли хищение лекарств для онкобольных на 100 млн рублей

В Северной столице выявлена схема хищения дорогостоящих препаратов для лечения онкобольных. За пять лет украдено лекарств на сумму более 100 миллионов рублей.

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией вместо со следователями МВД и оперативниками ФСБ провели серию обысков - в рамках уголовного дела по факту хищения препаратов на многомиллионную сумму (часть 4 статья 158 УК РФ). Всего было проведено 35 обысков, в результате которых изъяли документы, печати, штампы различных организаций, деньги и сами лекарства.

По версии следствия, противоопухолевые препараты похищались в медицинских учреждениях, а затем перепродавались оптом и в розницу. 15 человек доставлены в отдел полиции для проверки на причастность к данному преступлению.