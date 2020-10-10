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10.10.2020 19:33
Рубрика: Происшествия

В Петербурге раскрыли хищение лекарств для онкобольных на 100 млн рублей

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

В Северной столице выявлена схема хищения дорогостоящих препаратов для лечения онкобольных. За пять лет украдено лекарств на сумму более 100 миллионов рублей.

Фото: iStock
В Петербурге мошенники продали чужую квартиру за 14 млн рублей

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией вместо со следователями МВД и оперативниками ФСБ провели серию обысков - в рамках уголовного дела по факту хищения препаратов на многомиллионную сумму (часть 4 статья 158 УК РФ). Всего было проведено 35 обысков, в результате которых изъяли документы, печати, штампы различных организаций, деньги и сами лекарства.

По версии следствия, противоопухолевые препараты похищались в медицинских учреждениях, а затем перепродавались оптом и в розницу. 15 человек доставлены в отдел полиции для проверки на причастность к данному преступлению.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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