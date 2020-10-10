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10.10.2020 19:55
Рубрика: Происшествия

На Кубани арестован заместитель гендиректора энергокомпании

Текст: Роман Кияшко

В Краснодарском крае заместитель генерального директора электросетевой компании региона заключен под стражу. Об этом в субботу сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Как выяснили следователи, в сентябре подозреваемый предложил своему подчиненному, в отношении которого правоохранители проводили доследственную проверку, передать должностным лицам 10 миллионов рублей. Эти деньги якобы позволили бы избежать уголовной ответственности.

- Сотрудник электросетевой компании, желая избежать негативных для себя последствий, согласился с предложением своего руководителя, но попросил время для поиска и сбора данной суммы. Впоследствии, мужчина, осознав противоправность данных действий, 7 октября 2020 года сообщил в органы Следственного комитета, - пояснили в СК РФ.

Следователи вместе с сотрудниками ФСБ уже провели обыски в квартире и служебном кабинете у подозреваемого. Они изъяли более 20 миллионов рублей,100 тысяч долларов США, десять дорогих часов, а также документация и носители информация.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве". Суд по ходатайству следователей заключил под стражу подозреваемого.

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