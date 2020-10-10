В переписи населения в Сочи задействуют 1,5 тысячи человек

Об этом глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал на встрече с руководителем Росстата Павлом Малковым в рамках первого образовательного слета сотрудников ведомства, который проходил с 4 по 9 октября в Красной Поляне.

По словам мэра Сочи, к переписи привлечены как представители профессиональных сообществ города, так и молодежь - 30 процентов, в том числе студенты сочинских вузов и волонтеры.

Кроме того, готовность переписных участков в Сочи к проведению Всероссийской переписи населения 2021 года сейчас составляет 80 процентов. Всего в городе-курорте планируется открыть 169 пунктов.

- Для Сочи это стратегическое событие, так как мы отмечаем ежегодный прирост населения на курорте за счет миграции из других субъектов Российской Федерации, - объяснил мэр города. - Последняя Всероссийская перепись проходила в 2010 году, тогда на территории Сочи было зарегистрировано 420 тысяч человек. На 1 января 2020 года на территории Сочи зафиксировано уже 558 319 человек, из которых почти 13,5 тысячи - это Сириус.

Отметим, что эти данные собраны в рамках выполнения организационного плана Всероссийской переписи населения на основании результатов обходов регистраторов и из административных источников.

- Исходя из того, что перепись будет проходить в апреле, мы не задействуем школы и детские сады, чтобы не прерывать образовательный процесс, - отметил Алексей Копайгородский. - Подбираются иные помещения во всех районах города, исходя из доступности и удобства для горожан. Для нас предстоящее событие представляет особую важность и значимость, поскольку от итогов Всероссийской переписи населения будет зависеть развитие Сочи в ближайшие десятилетия во всех отраслях. Строительство социальных объектов, градостроительная и жилищная политика, все инфраструктурные решения на территории города, развитие системы ЖКХ, транспорта, санаторно-курортной отрасли.