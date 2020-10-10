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10.10.2020 11:59
Рубрика: Власть

Фото: На Урале военные нейтрализовали "диверсантов"

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники, в том числе около десяти образцов перспективной спецтехники, задействованы в масштабном командно-штабном учении на территории Свердловской области.

Среди них - боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М", машина дистанционного разминирования "Листва", машина инженерного обеспечения и маскировки "МИОМ", универсальная тепловая машина УТМ-80М. Кроме того, на качественно новом уровне отрабатывается маскировка подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", которые находятся на вооружении Тагильского ракетного соединения, противодействие современным и перспективным средствам воздушного нападения, сообщает группа информационного обеспечения ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Фото: Минобороны РФ
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По легенде учений диверсанты заминировали маршруты военной и специальной техники. По численности они превосходили подразделения охраны и обороны, но сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи не удалось: диверсионные группы были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и своевременно нейтрализованы.

Военнослужащие отрабатывают обширный перечень вводных, в том числе приведение в высшую степень боевой готовности, маневры на маршрутах боевого патрулирования, выполнение задач в условиях активного радиоэлектронного подавления. Для инженерной и химической разведки, обнаружения диверсионных групп используются беспилотники.

Колонна "Ярсов" преодолела условно зараженный участок местности. Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты на разведывательных химических машинах РХМ-6 взяли пробы воздуха, грунта, воды и оцепили зоны условного радиоактивного заражения, а также провели обеззараживание местности и дорог.

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