Опыт Тюменской области в оказании паллиативной помощи назвали уникальным

10 октября отмечается Всемирный день хосписной и паллиативной помощи. В рамках проекта "Регион заботы" эксперты Общероссийского народного фронта изучили, как развивается паллиативная помощь в 26 регионах страны и назвали бесспорного лидера по подготовке врачей - Тюменскую область.

"Именно в Тюменской области оказание паллиативной помощи на дому на порядок выше, чем в большинстве регионов России. Кроме того, врачи, которые работают в этой труднейшей области, - в большинстве молодые и очень мотивированные, - рассказала "РГ" руководитель регионального направления Проектного офиса "Регион заботы" Ксения Петренко. - Это нетипичная картина: чаще в паллиатив приходят врачи с большим опытом работы, отработавшие, например, по 10-15 лет в отделениях реанимации. А в Тюмени уникальная ситуация - здесь молодые специалисты, только выпустившиеся из вуза, сразу становятся врачами паллиативной помощи и, общаясь с ними, видишь их очень высокую осознанность. Понимаешь, что они выбрали это направление не по "модному поветрию". Это очень хорошо подготовленные специалисты, четко понимающие, куда они пришли и зачем. Мы стали разбираться и выяснили: плеяду высококвалифицированных специалистов подготовил один и тот же наставник - заведующий кафедрой онкологии ТюмГМУ, доктор медицинских наук, профессор Павел Зотов".

Важность развития паллиативной помощи в последние годы признали на самом высоком уровне. В марте 2019 года вступили в силу поправки к Закону "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", куда впервые было вписано право граждан на помощь в случае неизлечимого заболевания. Теперь в законе конкретно прописан порядок и различные варианты оказания такой помощи: каждый нуждающийся больной должен получить обезболивание, в том числе с применением сильнодействующих и наркотических препаратов. А паллиативная помощь оказывается не только в хосписе, отделении сестринского ухода в больнице, но также в дневном стационаре и на дому, поскольку законом предусмотрено создание выездной паллиативной службы.

"В каждом районе, в каждом муниципалитете Тюменской области в поликлинике есть отделение медико-социальной помощи и этот опыт уникален. В России такого нет. Были раньше медицинские порядки по медико-социальной помощи, впоследствии их отменили, и это - не самое лучшее решение, - говорит Ксения Петренко. - Сейчас автор проекта "Регион заботы" Нюта Федермессер активно продвигает развитие медико-социального направления: когда в единой связке с неизлечимо больным работают врач паллиативной помощи, врач-гериатр, социальный работник, психолог. В Тюмени эта модель уже работает. Молодые врачи паллиативной службы ведут свой реестр пациентов, людей, нуждающихся в такой помощи".

Профессор Павел Зотов занимается паллиативной помощью практически всю свою профессиональную жизнь. Как врач-онколог, он отлично понимал, что противоболевая терапия - важнейшая составляющая лечения онкологических больных. Еще в 1993 году он организовал на базе онкодиспансера кабинет противоболевой терапии, где консультировали пациентов поликлиники и стационара. Спустя полгода там открыли одно из первых в стране отделений противоболевой терапии на 10 коек, которое в последующем было расширено и реорганизовано в отделение паллиативной помощи. Причем все это было сделано в те времена, когда паллиативная помощь не входила в стандарты оказания медицинской помощи, да и вообще официально этого направления у нас не существовало.

"С 1999 года мы проводили циклы повышения квалификации для врачей разных специальностей. Преподавать студентам полный курс было сложнее - этого не предусматривала учебная программа. Но основную лекцию по боли мы все же включали в цикл подготовки. А после появления вопросов паллиативной помощи в профессиональных стандартах, шесть лет назад ввели полный цикл паллиативной помощи на шестом курсе лечебного факультета", - рассказал Павел Зотов.

Сейчас благодаря профессору знаниями по паллиативу обладают сотни молодых и опытных врачей и медицинских сестер. Это очень важный момент. До сих пор, по оценкам Нюты Федермессер, лишь немногие врачи-неонкологи (а паллиативных пациентов на дому ведут терапевты или педиатры, когда речь о детях) умеют правильно оценить болевой синдром у безнадежных больных, назначить и четко рассчитать дозировку и схему введения обезболивающих лекарств. Но без этих базовых знаний невозможно обеспечить таким пациентам возможность достойно и без боли прожить последние месяцы перед уходом из жизни.

"У нас был пациент лет 55-ти с раком легкого с обширными метастазами, - рассказывает зав отделением городской поликлиники № 5 Евгений Галлиардт. - То, что он неизлечим, понимал он, понимали его близкие: жена и взрослая дочь. Он получал должную медицинскую паллиативную помощь и уход, начиная от обезболивания и заканчивая средствами реабилитации, помощью психолога. И когда человека не стало, приходит его жена и говорит: спасибо, доктор, за то, что последние 3-4 месяца муж прожил как полноценный человек, не мучался, не пропадал в больницах, все, что нужно, получал на дому. Это и есть моя поддержка и мотивация".

Оба доктора уверяют: и острый в недавнем прошлом вопрос с обезболивающими в их регионе закрыт. "После присвоения человеку паллиативного статуса, рецепт выписывается прямо у его постели, и родные могут ехать получать препарат. Это вопрос буквально одного-трех часов", - говорит Евгений Галлиардт.

"Мы прошли трудные периоды, когда приходилось заимствовать обезболивающие препараты в одном лечебном учреждении для пациентов другого. Теперь, наученные опытом, оформляем от региона заявку, полностью выбираем квоту и добираем то, что по каким-то причинам не выбрали другие регионы. Поэтому у нас есть стратегический запас. Существующие приказы Минздрава в области паллиативной медицины, пожалуй, самые правильные и грамотные за последние 20 лет. Подготовка квалифицированных врачей - вот проблема, требующая решения", - считает профессор Зотов, подготовивший за последние годы более 400 специалистов.

Компетентно

Нюта Федермессер, учредить фонда помощи хосписам "Вера", автор проекта ОНФ "Регион заботы":

- В паллиативной помощи в России ежегодно нуждаются 1,3 миллиона человек, а вместе с родными и друзьями, которые их окружают - больше 18 миллионов. Это огромная цифра, требующая выстроенной системы оказания паллиативной помощи в стране. И качество этой помощи только в людях. В медсестрах, врачах, волонтерах, которым не все равно. А не в ремонтах и не в дорогих кроватях. Качество помощи определяется тем, насколько персонал способен увидеть в каждом пациенте себя самого или своего близкого.

Справка "РГ"

Курсы и программы подготовки специалистов паллиативной медицинской есть только в нескольких крупных городах России, говорят эксперты проекта "Регион заботы". По данному направлению обучают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге. До сих пор в большинстве регионов не хватает подготовленных специалистов, не обеспечивается доступность качественной паллиативной помощи, остаются проблемы с обезболиванием.