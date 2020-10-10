Пилот рассказала, как пришла в профессию и почему в небе ей не страшно

В Екатеринбург пришел новый авиаперевозчик, благодаря которому аэропорт Кольцово превратится в крупный региональный авиахаб. С середины сентября отсюда можно улететь в Нижний Новгород, Саратов, Оренбург, Кемерово и другие города России. А в числе летного состава - 33-летний пилот Виктория Грачева.

Виктория, как вышло, что вы стали пилотом?

Виктория Грачева: Я родилась и выросла в Хабаровске, там до сих пор живут мои родители. Это не было мечтой детства. Только когда я пришла в большую авиацию, поняла, что она окружала меня всю жизнь, но я этого не замечала. У меня окна выходили на большой аэродром в Хабаровске, мимо моего балкона пролетали "Русские витязи", когда тренировали выступления. Я помню это из раннего детства. Когда мне было около 20 лет, я пришла на самолет пассажиром. Была открыта кабина пилотов, я случайно туда заглянула. Была ночь, лампочки - очень красиво! И осознала: мне нужно туда.

Вы где-то учились в тот момент?

Виктория Грачева: Как раз закончила Дальневосточный университет путей сообщения в Хабаровске, у меня была совершенно гражданская специальность - "мировая экономика". Я приняла решение и пошла учиться дальше - поступила в летное училище в Красноярске. Поступление было штатным: русский, математика, физкультура - ничего сложного.

Еще девушки на курсе были?

Виктория Грачева: Нет, только я.

Ребята воспринимали вас всерьез?

Виктория Грачева: Не могу сказать, чтобы со мной не считались. Понятно, что у каждого свое видение мира и место женщины в этом мире, но палки в колеса мне откровенно никто не вставлял. Вообще за столько лет в профессии я к мужскому коллективу привыкла, мне с ним комфортно.

Как родные отнеслись к вашему решению стать пилотом?

Виктория Грачева: Родители, мне кажется, сперва не поверили. Отправляли меня на вступительные с мыслью: "Съездит и вернется". Я съездила, вернулась и сказала, что ближайшие три года буду жить в Красноярске. Они хорошо восприняли - давали мне полную свободу действий, понимали, что я сознательный человек, и если приняла такое решение, значит, мне это нужно. Поддерживали меня во время учебы и после выпуска, пока я не устроилась на работу.

Где вы живете?

Виктория Грачева: Постоянно я живу в Москве, работаю из Екатеринбурга, потому что компания открыла здесь региональный хаб. Мы приезжаем, "отлетываем" рабочую часть (это, как правило, неделя-две) уезжаем обратно. Работать в другом городе - нормально. Бывает, что ты и живешь, и работаешь в Москве, но город не видишь.

Что в работе пилота самое главное?

Виктория Грачева: Пожалуй, умение видеть ситуацию в целом. Если есть полная осведомленность об обстановке вокруг, то и решения принимать не так сложно.

Бывает страшно во время полета?

Виктория Грачева: Никогда не было, абсолютно. Возможно, это такое индивидуальное восприятие адреналина организмом, но я никогда не чувствовала страх.

Самое красивое, что видели в небе?

Виктория Грачева: Больше всего впечатляют зимние рассветы. Особенно над Москвой - очень красивые.

Своим детям порекомендовали бы профессию пилота?

Виктория Грачева: Да, однозначно. Это, конечно, должен быть особый склад характера, сила воли. Если человек принял такое решение, я бы отговаривать не стала, потому что мне бесконечно интересно работать пилотом в самолете, и я не вижу себя на земле в графике 5/2.

Есть время, когда на пилота учиться уже поздно?

Виктория Грачева: Совершенно точно - нет. Ведь реализовать свою мечту никогда не поздно.