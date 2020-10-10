В Екатеринбурге показали фирменный "императорский" вагон

Ко дню обретения мощей святых преподобномучениц великой княгини Елисаветы Феодоровны и крестовой сестры Варвары на железнодорожном вокзале уральской столицы презентовали брендированный пассажирский вагон, который будет ездить по "императорскому маршруту" Екатеринбург - Алапаевск.

На первом этапе этот вагон присоединят к действующим пригородным электричкам (время в пути 4 часа 40 минут). В 2021 году на направлении появится специальный туристический поезд. Он будет курсировать по выходным с минимальным количеством остановок (время в пути составит два часа 55 минут).

Брендированный вагон оборудован зоной мультимедиа и фотозоной. Также для пассажиров подготовлены просветительские издания и сувенирная продукция. Под нужды маломобильных граждан приспособлено отдельное купе, подъемное устройство для посадки и высадки.

10 и 11 октября в Свердловской области проходят культурно-просветительские мероприятия памяти великой княгини Елизаветы Федоровны и представителей Российского Императорского Дома, убитых на Урале в 1918-1919 годах. Так, в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" открылась передвижная выставка гравюр и литографий "300-летие истории Российского Императорского Дома. Портрет Династии". Там же проводятся Свято-Елисаветинские чтения с участием краеведов, историков, представителей турбизнеса.

11 октября памятные мероприятия переместятся в Алапаевск: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл проведет в храме божественную литургию. После этого гости и участники Свято-Елисаветинских чтений отправятся к месту убийства алапаевских мучеников - на шахту Межная. Также запланировано посещение "Напольной школы" и краеведческого музея.