Жители Югры за месяц "дошли" до Антарктиды

В Югре завершился марафон "Сила Севера в тебе", суть которого - гулять, бегать, кататься на велосипеде и делиться пройденным расстоянием в Instagram. За его время участники прошли больше 18,5 тысяч километров.

Марафон начался 10 сентября и закончился 10 октября. Его придумала местная жительница Наталья Кушникова. Ее идею поддержали на работе, в строительной компании.

- Мы поставили себя задачу сделать мероприятие для всех, чтобы не было соперничества, а появилось общее дело. Так появился марафон и мечта вместе обойти вокруг света этой осенью. - говорит автор идеи. - Мы все засиделись, устали, а впереди уже холод и снег. И мы решили наполнить эту осень теплом и движением. Наша главная цель в том, чтобы люди были активнее. Когда нам пишут, что никогда еще так много не двигались и отмеряют собственные рекорды, мы очень радуемся! Движение - жизнь!

Наталья отмечает, что многие не верили в то, что в проекте захотят участвовать люди. Мол, без соревнования и призов - не интересно. Сами организаторы надеялись собрать хотя бы сто участников. Тем не менее, в марафоне поучаствовали больше 500 человек. Вместе они прошли больше 18,5 тысяч километров, и, если бы это было настоящее путешествие, уже бы достигли Антарктиды. Суммарный рекорд участников - 1000 километров за день. И это несмотря на то, что в некоторые дни погода бросала вызов.