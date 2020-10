Роджер Уотерс вспомнил в новом альбоме про Pink Floyd

Этой вражде больше 35 лет - ни у кого из рокеров не было таких затяжных конфликтов. Но Роджер Уотерс (участник еще самого первого состава Pink Floyd - басист, основной вокалист и до 1984 года автор большей части репертуара) с Дэвидом Гилмором (гитаристом и певцом, пришедшем на смену фронтмену Сиду Баррету) по-прежнему живут как кошка с собакой. Ругают друг друга в интервью, а в сентябре Уотерс жаловался, что Гилмор отключил его от всех аккаунтов Pink Floyd в социальных сетях…

Но не всегда - "веселый Роджер" поступил так, чтобы уже немногие сомневались в том, "кто в Pink Floyd был главным". Выпустил двойной концертный альбом Us + Them, большую часть которого - 17 треков! - составили как раз песни этой великой группы. От альбома 1973 года The Dark Side of the Moon до The Wall 1979 года. Получилось веско.

Да, Роджер Уотерс не зря любит мюзиклы и кино. Именно он сочинил почти все песни для альбома "Стена", вдохновившего Алана Паркера на создание одноименного фильма с Бобом Гелдофом в главной роли. А теперь он исполняет программу хитов Pink Floyd как большой, красивый и эмоциональный спектакль. С завязкой сюжета, кульминациями, контрапунктами, акцентами, апофеозом и драматической, философской кодой…

Собственно, и поссорились Уотерс и Гилмор почти из-за этого. Конечно, как и в любой стоящей группе, у них были конфликты о том, кто круче. Творческие люди, как им без амбиций и самомнения?! Но главная причина разлада была иная: Уотерс хотел поднимать в песнях Pink Floyd глобальные темы, стать рупором мудрых, светлых и просвещенных людей, бороться с невежеством, глобализмом, капиталистически навязанными ценностями.

Да и диск 1983 года The Final Cat, после которого они расстались, был почти таким, хотя и не без перегибов. Ни одного хита (вот и в поздних турах ни одной песни 1983 года не исполнялось), зато - яркое выражение гражданской позиции, тотальный нон-конформизм и попытка разобраться в жизни. Ну, а для Гилмора Pink Floyd были поводом писать хорошие песни, не всегда перегруженные глобальными смыслами, зато мелодичные, драматичные и с развернутыми гитарными соло.

Так что, может, и хорошо, что они не помирились и продолжают соревноваться? Ведь в итоге из одной хорошей группы фактически получились две новые, каждая с собственным взглядом на наследие Pink Floyd…

Вот и свежий диск Роджера Уотерса Us + Them ("Нам и им") - завораживающее музыкальное действо, которое не распадается на песни. А только на разные идеи, настроения, интонации. Много инструменталистов, полифония, отличные бэк-вокалистки, продуманная режиссура шоу и мудрый как все понимающий отец Роджер Уотерс у микрофона с бас-гитарой. То сокрушающийся, то высмеивающий, то впадающий в ярость и нарочитое брюзжание. Да, в этом музыканте пропал великий актер. Хотя, порой, он как раз и перебарщивает с эффектами: помпезностью, декларативностью, отчасти, не чужд самолюбования. Особенно приятно, некоторые хиты исполнены уже более актуально для нынешних времен: по аранжировке, подаче, новым ходам. Их много: в Dogs, Time, Pigs (Three Different Ones), The Great Gig in the Sky... Отменно звучит и дуэт Уотерса с Lucius…

Но при этом контраст классики слишком уж не сопоставим с тем, что Роджер делает сегодня. Треки с его последнего пока альбома Is This the Life We Really Want? тоже попали на диск Us + Them. Они звучат уже более озлобленно, мизантропически, а чаще Уотерс вообще, можно сказать, читает мантры, оставляя гнетущее и сварливое впечатление. Впрочем, теперь, вспоминая хиты Pink Floyd, он, кажется, вновь добирает воздуха, умиротворенного стоицизма, дурманящего спокойствия, наблюдательности и неги - за что тоже всегда любили эту мудрую группу.

И "Нам и им" и тепла, и эмоций в этой премьере точно хватит сполна!

Кстати

Завершена работа над фильмом Us + Them, но когда он появится в прокате, пока неизвестно. Любопытно, что сам Уотерс впервые попробовал себя и в роли второго режиссера.