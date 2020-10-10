Роджер Уотерс вспомнил в новом альбоме про Pink Floyd

Новости

Спикер парламента Киргизии подал в отставку 15:48
Спутник обнаружил судно, сбросившее отходы у берегов Камчатки 15:17
Домработница обокрала пенсионерку в Москве 15:11
Похороны футболиста Василия Кулькова состоятся 12 октября 15:08
Дзюба рассказал о взаимоотношениях с Соболевым 14:57
Вышел трейлер третьего сезона "Американских богов" 14:40
В Новосибирске стена фабрики рухнула на детскую площадку 14:30
Названы новые неочевидные симптомы коронавируса 14:25
Президент Киргизии уволил секретаря Совета безопасности и его заместителя 14:21
В Бишкеке пройдет внеочередное заседание парламента Киргизии 14:10
Вышел трейлер сериала по "Страже" Терри Пратчетта 13:49
Саперы очищают окрестности арсенала в Рязанской области 13:35
Звезда "Интернов" Шаракоис экстренно госпитализирован в Лондоне 13:16
Трамп планирует первое мероприятие в Белом доме после выявления у него COVID 13:05
Вышел первый трейлер нового сериала по "Противостоянию" Стивена Кинга 13:04
Прокуратура начала проверку разлива нефтепродуктов в Ангару 12:35
Сборная России и "Спартак" отреагировали на смерть Василия Кулькова 12:24
В Рязанской области потушили возникшие из-за взрыва боеприпасов пожары 11:50
Власти Польши ужесточают меры борьбы с COVID-19 11:40
Число новых случаев COVID-19 в Москве увеличилось за неделю в полтора раза 11:34
Петр Бирюков: 10 октября московские дороги и тротуары промоют с шампунем 10:51
Объем выдачи ипотеки в сентябре достиг почти полутриллиона рублей 10:50
Утверждена дорожная карта создания дальневосточной авиакомпании 10:41
Эксперты объяснили отсутствие второй волны COVID-19 в Китае 09:35
Мишустин продлил пенсионерам Крайнего Севера сроки компенсации за проезд на отдых 09:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
10.10.2020 16:27
Рубрика: Культура

Роджер Уотерс вспомнил в новом альбоме про Pink Floyd

Текст: Александр Алексеев
Этой вражде больше 35 лет - ни у кого из рокеров не было таких затяжных конфликтов. Но Роджер Уотерс (участник еще самого первого состава Pink Floyd - басист, основной вокалист и до 1984 года автор большей части репертуара) с Дэвидом Гилмором (гитаристом и певцом, пришедшем на смену фронтмену Сиду Баррету) по-прежнему живут как кошка с собакой. Ругают друг друга в интервью, а в сентябре Уотерс жаловался, что Гилмор отключил его от всех аккаунтов Pink Floyd в социальных сетях…
Фото: Arthur Mola/Invision/AP Фото: Arthur Mola/Invision/AP
Фото: Arthur Mola/Invision/AP

Но не всегда - "веселый Роджер" поступил так, чтобы уже немногие сомневались в том, "кто в Pink Floyd был главным". Выпустил двойной концертный альбом Us + Them, большую часть которого - 17 треков! - составили как раз песни этой великой группы. От альбома 1973 года The Dark Side of the Moon до The Wall 1979 года. Получилось веско.
Альбом Леонида Агутина выдвинут на Grammy в пяти номинациях

Да, Роджер Уотерс не зря любит мюзиклы и кино. Именно он сочинил почти все песни для альбома "Стена", вдохновившего Алана Паркера на создание одноименного фильма с Бобом Гелдофом в главной роли. А теперь он исполняет программу хитов Pink Floyd как большой, красивый и эмоциональный спектакль. С завязкой сюжета, кульминациями, контрапунктами, акцентами, апофеозом и драматической, философской кодой…

Собственно, и поссорились Уотерс и Гилмор почти из-за этого. Конечно, как и в любой стоящей группе, у них были конфликты о том, кто круче. Творческие люди, как им без амбиций и самомнения?! Но главная причина разлада была иная: Уотерс хотел поднимать в песнях Pink Floyd глобальные темы, стать рупором мудрых, светлых и просвещенных людей, бороться с невежеством, глобализмом, капиталистически навязанными ценностями.

Да и диск 1983 года The Final Cat, после которого они расстались, был почти таким, хотя и не без перегибов. Ни одного хита (вот и в поздних турах ни одной песни 1983 года не исполнялось), зато - яркое выражение гражданской позиции, тотальный нон-конформизм и попытка разобраться в жизни. Ну, а для Гилмора Pink Floyd были поводом писать хорошие песни, не всегда перегруженные глобальными смыслами, зато мелодичные, драматичные и с развернутыми гитарными соло.

Так что, может, и хорошо, что они не помирились и продолжают соревноваться? Ведь в итоге из одной хорошей группы фактически получились две новые, каждая с собственным взглядом на наследие Pink Floyd…

Вот и свежий диск Роджера Уотерса Us + Them ("Нам и им") - завораживающее музыкальное действо, которое не распадается на песни. А только на разные идеи, настроения, интонации. Много инструменталистов, полифония, отличные бэк-вокалистки, продуманная режиссура шоу и мудрый как все понимающий отец Роджер Уотерс у микрофона с бас-гитарой. То сокрушающийся, то высмеивающий, то впадающий в ярость и нарочитое брюзжание. Да, в этом музыканте пропал великий актер. Хотя, порой, он как раз и перебарщивает с эффектами: помпезностью, декларативностью, отчасти, не чужд самолюбования. Особенно приятно, некоторые хиты исполнены уже более актуально для нынешних времен: по аранжировке, подаче, новым ходам. Их много: в Dogs, Time, Pigs (Three Different Ones), The Great Gig in the Sky... Отменно звучит и дуэт Уотерса с Lucius…
Макс Барских завершил трилогию выпуском альбома "1990"

Но при этом контраст классики слишком уж не сопоставим с тем, что Роджер делает сегодня. Треки с его последнего пока альбома Is This the Life We Really Want? тоже попали на диск Us + Them. Они звучат уже более озлобленно, мизантропически, а чаще Уотерс вообще, можно сказать, читает мантры, оставляя гнетущее и сварливое впечатление. Впрочем, теперь, вспоминая хиты Pink Floyd, он, кажется, вновь добирает воздуха, умиротворенного стоицизма, дурманящего спокойствия, наблюдательности и неги - за что тоже всегда любили эту мудрую группу.

И "Нам и им" и тепла, и эмоций в этой премьере точно хватит сполна!

Кстати

Завершена работа над фильмом Us + Them, но когда он появится в прокате, пока неизвестно. Любопытно, что сам Уотерс впервые попробовал себя и в роли второго режиссера.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
МИД назвал "Новичок" чисто западным брендом
В Киргизии задержали экс-президента Алмазбека Атамбаева
МИД России: В Карабахе с полудня 10 октября объявляется перемирие
Гинцбург назвал сроки отказа от маски после вакцинации от COVID-19
В Туле открылся филиал музея-заповедника Поленова
Queen выпустили второй концертный альбом без Фредди Меркьюри