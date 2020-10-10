"Роскосмос" не сможет доставить новогодние подарки на МКС

Запланированный на 11 декабря запуск грузового корабля "Прогресс МС-16" перенесли на следующий год. Причина - проведение дополнительных проверок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Роскосмос". Точные даты запусков будут названы позднее, подчеркнули в госкорпорации.

Напомним, корабли "Прогресс" используются для доставки на Международную космическую станцию топлива, кислорода, питьевой воды, а также других грузов, в том числе подарков. На орбиту космические грузовики выводят ракеты-носители "Союз-2". Для запусков используют космодром Байконур.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.