Россия призвала США прекратить "соперничество великих держав"

Россия осознает ответственность за международную безопасность и проводит последовательный курс на сохранение мира. А вот Соединенные Штаты продолжают действовать в духе концепции "соперничество великих держав". Об этом заявил представитель МИД РФ, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков. "В нашей работе мы действуем открыто, предлагаем меры, направленные на сохранение и укрепление архитектуры контроля над вооружениями", - подчеркнул сотрудник внешнеполитического ведомства.

Во время выступление в ООН первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский напомнил, что одна из самых актуальных задач сегодня - продление российско-американского договора о вооружениях. Москва готова договориться без предварительных условий, добавил дипломат.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и Россией должен быть продлен во что бы то ни стало, так как над миром нависла угроза неконтролируемой гонки вооружений. Стороны должны без промедления продлить действие СНВ-3 на максимальный срок в пять лет, подчеркнул Гутерреш.