Шесть олимпиад, которые дадут льготы при поступлении в вузы

Каникулы - самое подходящее время, чтобы поучаствовать в олимпиадах, которые помогут не только проверить знания учеников, но и дать дополнительные баллы и льготы при поступлении. Итак, шесть олимпиад из Перечня Министерства науки и высшего образования, на которые можно зарегистрироваться прямо сейчас.

1. Олимпиада "Высшая проба" - регистрация уже началась и пройдет до 5 ноября. Заочный этап - с 7 по 22 ноября. Участвовать можно даже семиклассникам.

2. "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" - регистрация идет и продлится до 30 ноября. Заочный отборочный этап начнется 7 декабря.

3. Всесибирская олимпиада - регистрация открыта, отборочный этап уже начался и пройдет до 15 ноября. Победители и призеры смогут не только воспользоваться льготой для поступления, но и стать учащимися Специализированного учебно-научного центра НГУ, если они учатся в 8, 9 или 10 классах.

4. Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - регистрация идет до 30 октября. К участию в этом году пригласили и пятиклассников.

5. Олимпиада школьников РАНХиГС - регистрация уже идет и продлится до 16 ноября. Отборочный этап стартует с 23 октября.

6. Олимпиада "В начале было слово…" - регистрация началась и пройдет до 30 ноября. Отборочный этап планируется в декабре.

Между тем

На Олимпиаду "Ломоносов" регистрация начинается 15 октября. Отборочные этапы начнутся с 22 октября и продлятся до 19 ноября. Советуем поторопиться тем, кто хочет участвовать в олимпиаде по истории, литературе, математике, философии. Для них отборочный этап стартует уже 22 октября. На Олимпиаду школьников Санкт-Петербургского госуниверситета 15 октября начинаются и регистрация, и отборочный этап. Организаторы сразу предупреждают участников: рекомендованы для работы ноутбуки и персональные компьютеры. Если у вас смартфон, планшет - заявления о техническом сбое не принимаются.